Президент Чехии пообещал не пускать посла США в свою резиденцию

В интервью интернет-изданию Parlamentní listy чешский президент отнесся критически к высказываниям Анрю Шапиро, которые касаются ситуации в Украине, пишет Радио Свобода.

«Не могу себе представить, чтобы чешский посол в Вашингтоне советовал американскому президенту, куда тот должен ехать», - заявил президент Чехии. «Боюсь, что после этого заявления, напротив, двери на Град для посла Шапиро закрыты», - добавил Милош Земан.

Читайте такжеПремьер Швеции отказался от визита в Москву 9 маяВ частности, 30 марта в интервью чешскому информационному каналу ČT24 Эндрю Шапиро отметил, что Милош Земан на празднике по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны в Москве «возможно будет единственным лидером - представителем стран ЕС, который будет стоять на сцене и наблюдать за военным парадом, но это армия, которая дестабилизирует одну из соседних с ЕС стран».

Председатель парламента Чехии Ян Гамачек считает «неадекватной» реакцию Милоша Земана на высказывания посла США. «Решение господина президента разорвать отношения с послом США считаю в этой ситуации неадекватным», - заявил чешский политик.