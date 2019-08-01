цей матеріал доступний українською

"Спасибо за четыре ярких года": посол Великобритании попрощалась с Украиной (видео)

15:32, 01 августа 2019
Политика
119 0
Джудит Гоф завершила работу в Украину / rbc.ua

Читайте такжеБританское правительство назначило нового посла в Украине

По этому случаю дипломат записала видеообращение, в котором подвела итоги работы и жизни в Украине.

«За это время я и моя команда, а также наши международные партнеры старались максимально помочь Украине и украинцам, которые противостоят российской агрессии. Я горжусь теми изменениями и реформами, которые произошли в Украине за последние 5 лет. И горжусь тем, что Великобритания имела возможность помочь этим изменениям», - отметила Гоф.

В частности, она вспомнила, как Британия помогала в создании НАБУ и Высшего Антикоррупционного суда, а британские инструкторы по программе Operation ORBITAL провели для более 13 тысяч украинских военных тренинги, научили английскому языку 600 новых патрульных, 2800 госслужащих и повысили квалификацию 5 тысячам украинских преподавателей и учителей.

Новым послом Великобритании в Украине станет Мелинда Симмонс. Ранее она возглавляла отдел по вопросам Африки, а также отдел подготовки к саммиту Большой восьмерки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Великобритания#посол