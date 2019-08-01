"Спасибо за четыре ярких года": посол Великобритании попрощалась с Украиной (видео)

В частности, она вспомнила, как Британия помогала в создании НАБУ и Высшего Антикоррупционного суда, а британские инструкторы по программе Operation ORBITAL провели для более 13 тысяч украинских военных тренинги.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заканчивает свою четырехлетнюю дипломатическую миссию. Читайте такжеБританское правительство назначило нового посла в Украине

По этому случаю дипломат записала видеообращение, в котором подвела итоги работы и жизни в Украине.

«За это время я и моя команда, а также наши международные партнеры старались максимально помочь Украине и украинцам, которые противостоят российской агрессии. Я горжусь теми изменениями и реформами, которые произошли в Украине за последние 5 лет. И горжусь тем, что Великобритания имела возможность помочь этим изменениям», - отметила Гоф.

В частности, она вспомнила, как Британия помогала в создании НАБУ и Высшего Антикоррупционного суда, а британские инструкторы по программе Operation ORBITAL провели для более 13 тысяч украинских военных тренинги, научили английскому языку 600 новых патрульных, 2800 госслужащих и повысили квалификацию 5 тысячам украинских преподавателей и учителей.

"Дякую усім"🙂

Днями посол @JudithGoughFCO закінчує свою 4-річну дипломатичну місію в Україні та підбиває підсумки роботи та життя у країні. Що вдалося зробити, чим пишається, що запам'яталося, дивіться у відео 🎞️

Повне звернення: https://t.co/LiGRx8MobBpic.twitter.com/YEIt63JLZo — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) 1 августа 2019 г.

Новым послом Великобритании в Украине станет Мелинда Симмонс. Ранее она возглавляла отдел по вопросам Африки, а также отдел подготовки к саммиту Большой восьмерки.