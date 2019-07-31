Эксперт спрогнозировал, чем может обернуться назначение Саакашвили на госдолжность

Эксперт считает, что назначение Саакашвили на какую-либо госдолжность может стать ошибкой.

Президент Украины Владимир Зеленский совершит большую ошибку, если назначит Михаила Саакашвили на какую-либо государственную должность.

Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали, с каких законопроектов новая Рада начнет свою работу

Такое мнение выразил эксперт и директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, передает "Главред".

"Это будет большой ошибкой Зеленского, если он назначит Саакашвили на любую должность. Потому что он повторит опыт Порошенко. Саакашвили вступит в какую-то игру, сделает несколько ошибок - его уволят. И тогда он станет злейшим врагом президента. Не знаю, кто тогда будет большим врагом для Саакашвили - Порошенко или Зеленский. Надеюсь, что Зеленский более дальновиден в таких действиях", – заявил эксперт.