Шустер снова будет вести ток-шоу на одном из телеканалов

Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить по пятницам в 21:00.

На канале "Украина" в сентябре стартует новое социально-политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Об этом сообщается на сайте телеканала "Украина".

"Я возвращаюсь в новую Украину, страну, полную надежды, и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране", - заявил Савик Шустер.

Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить по пятницам в 21:00.

Журналист Савик Шустер в 2005 году начал вести на телеканале ICTV программу "Свобода слова". В 2007 году Шустер перешел на телеканал "Интер", где возглавил новый проект "Свобода Савика Шустера". В 2008 году Шустер перешел на ТРК Украина с программой "Шустер LIVE".

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С 2011 по 2013 годы программа "Шустер LIVE" выходила на телеканале "Первый национальный". После этого, с 22 февраля 2013 года, на телеканале "Интер".

21 февраля 2014 года вышел выпуск программы "Шустер LIVE" на 5 канале. Весной 2014 года Шустер вернулся на "Первый национальный", однако осенью программа была снята с эфира.

Затем программа транслировалась на каналах "24" и "112 Украина".

В сентябре 2015 года программа выходила на канале "1+1", но 18 сентября ее сняли с эфира.

После этого Шустер работал на собственном кабельном телеканале "3S.tv", основанном в сотрудничестве с Павлом Елизаровым. С 1 марта 2017 года телеканал "3S.tv" прекратил деятельность в связи с финансовыми проблемами.