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Оккупанты в Крыму планируют построить СИЗО на 1,5 тысячи мест

21:31, 26 июля 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщается на российском сайте госзакупок. СИЗО хотят строить в Симферопольском районе в два этапа. Сначала - объект на 1 тысячу мест площадью около 40,8 тысяч кв. м, а затем - на 500 мест, ориентировочной площадью - около 13,6 тысяч кв. метров.

На новый изолятор планируют потратить 3 млн рублей. Средства будут выделять из федерального бюджета.

Как отмечает издание "Крым.Реалии", проблема переполнения следственных изоляторов возникла в Крыму после начала российской аннексии в 2014 году. Единый следственный изолятор расположен в Симферополе и переполнен.

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Теги: #Крым#тюрьма