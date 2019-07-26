Оккупанты в Крыму планируют построить СИЗО на 1,5 тысячи мест
21:31, 26 июля 2019Политика
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Проблема переполнения следственных изоляторов возникла в Крыму после начала российской аннексии в 2014 году.
Иллюстрация REUTERS
Россия планирует построить в оккупированном Крыму новый следственный изолятор на 1,5 тысячи мест.
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Об этом сообщается на российском сайте госзакупок. СИЗО хотят строить в Симферопольском районе в два этапа. Сначала - объект на 1 тысячу мест площадью около 40,8 тысяч кв. м, а затем - на 500 мест, ориентировочной площадью - около 13,6 тысяч кв. метров.
На новый изолятор планируют потратить 3 млн рублей. Средства будут выделять из федерального бюджета.
Как отмечает издание "Крым.Реалии", проблема переполнения следственных изоляторов возникла в Крыму после начала российской аннексии в 2014 году. Единый следственный изолятор расположен в Симферополе и переполнен.
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