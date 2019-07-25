Заключить соглашение с Путиным относительно Донбасса невозможно - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что заключить соглашение с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным относительно Донбасса невозможно.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал во время публичного обсуждения в Veteran Hub.

Глава МИД подчеркнул, что в Минских соглашениях есть "достойные вещи", и в частности вывод с территории Украины всех иностранных войск.

"Чего там не удалось сделать, это нельзя было сделать, поскольку Путин не пойдет на компромисс относительно Донбасса. Ему не нужен Донбасс. Ему он тогда не был нужен, сейчас не нужен и потом не потребуется", - подчеркнул Климкин.

По его убеждению, президент РФ пытается использовать Донбасс, чтобы в разговоре с Западом говорить "о федерализации Украины", и выдача российских паспортов является одним из свидетельств таких намерений России. Климкин считает, что Путин хочет навязать собственные условия Западу в переговорах относительно Украины.

"В Минских договоренностях есть нормальные вещи, но это компромисс. Причем политический", - заявил Климкин и добавил, что Украина и Россия по-разному видят последовательность выполнения Минских соглашений.

Он заявил, что Минские соглашения являются политическими договоренностями, в которых «нет соответствующим образом юридически зафиксированных договоренностей».

Также он заявил, что в разговоре с тогдашним президентом Петром Порошенко выступал против того, чтобы ставить подпись под Минскими соглашениями. "Но тем не менее, я отстаиваю это, и я скажу почему, потому что на тот момент, чтобы остановить российское наступление, я считаю, что это был шаг", - заявил Климкин.

При этом Климкин утверждает, что сразу говорил международным партнерам, и в частности немецким, что Минские соглашения «не будут работать».

"Поскольку у нас фундаментально разные интересы. Их нельзя привести к компромиссу. Наш интерес - вернуть Донбасс, не только территорию, а и людей. И постепенно включить Донбасс в наше пространство, а путинский интерес - это сделать Донбасс контролируемой Россией территории, заменить пару людей, пару фамилий и сказать, а теперь вы их финансируете, я их контролирую, и это начало процесса развала Украины", - подчеркнул Климкин.

"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным относительно Донбасса. Это невозможно. При том, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно, но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, к которой мы с вами стремимся, не существовала", - заявил глава МИД.

"Когда мне говорят, что такое наша национальная идея - я считаю, что это пространство украинской нации, где есть свободные люди. Россия считает, что существование такого пространства - это конец России. И невозможность восстановления. Поэтому с самого начала было понятно, что Минск в том виде, как буквально это написано, это невозможно реализовать", - заявил Климкин.