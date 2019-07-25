ГБР намерена снова вызывать Порошенко на допрос

В то же время в Госбюро не знают, откуда у Портнова информация о допросах экс-президента.

В Государственном бюро расследований планируют еще вызвать на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

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«Петр Алексеевич пришел на допрос. Допрос состоялся. Это был первый его допрос. Будут другие. Повестку на следующий допрос он уже получил, будут также другие следственные действия. Мы надеемся, что сотрудничество участников уголовного производства будет должным, будут соблюдены все требования законодательства», - сказала Иванова.

Также она подчеркнула, что не может разглашать, о чем именно спрашивали Порошенко, поскольку это тайна следствия, и добавила, что экс-президент был допрошен как свидетель, и по состоянию на сейчас его процессуальный статус не изменился.

Также Иванова сообщила, что Порошенко могут допросить и по другим 11 уголовным производствам, открытым в ГБР по факту возможной причастности бывших высокопоставленных чиновников к ряду преступлений.

Вместе с тем она заявила, что не знает, откуда бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов берет информацию о допросах Порошенко, которые он анонсирует в соцсетях. В то же время пресс-секретарь заверила: «Если есть утечка из ГБР, то у нас есть служебное расследование, и если мы обнаружим факт утечки из ГБР, будет соответствующее реагирование».

Также Иванова добавила, что ей не известно, обращался ли сегодня Порошенко в ГБР с заявлением о преступлении — заведомо ложном сообщении о преступлении со стороны Портнова, как об этом он заявил сегодня журналистам.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Украины Петр Порошенко сегодня, 25 июля, дал показания следователям Государственного бюро расследований по делу о купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".