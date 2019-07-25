Экипаж задержанного СБУ танкера возвращается в Россию - росСМИ

На судне такого типа могли находиться от 11 до 16 моряков.

Экипаж задержанного в Украине российского танкера "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, отпустили домой.

Об этом сообщил представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг", пишет российское издание "РИА Новости".

При этом российское издание не публикует цитаты соответствующих слов представителя компании-судовладельца.

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Российское ведомство сообщило изданию, что на судне такого типа могли находиться от 11 до 16 моряков. В то же время, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook снимок с 7 паспортами РФ.

Российское издание ТАСС сообщает, что посольство РФ в Киеве не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение об освобождении экипажа и возвращении в Россию.