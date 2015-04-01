Парубий раскритиковал Бжезинского за ложную логику относительно Украины

Об этом написал в блоге на сайте Украинской правды заместитель председателя ВР Андрей Парубий.

"Считаю, что эта логика в корне неверна. Для путинской России само существование украинского государства является непереносимым раздражителем. И считать, что Путина можно задобрить гарантией неучастия Украины в НАТО - ошибка. Путина можно остановить не задобрением, а только силой. Вместе с тем, отказ Украине в перспективе вступления в НАТО является ударом по украинцам", - написал он.

Читайте такжеБжезинский считает, что вступление Украины в НАТО повредит странеТак, Парубий напомнил, что впервые за время независимости, сторонников вступления в НАТО в Украине сегодня больше, чем противников. В то же время попытки "задобрить" Россию через невступление Украины в НАТО основывается на иллюзорном восприятии политики Путина.

"Компромиссы Путин воспринимает как признак слабости. Они лишь провоцируют его на еще более агрессивные действия", - утверждает Парубий.