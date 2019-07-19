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Зеленский рассказал, когда появится кандидатура нового генпрокурора

19:51, 19 июля 2019
Политика
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Президент пообещал защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатуру нового генерального прокурора внесут уже после формирования большинства в новоизбранной Верховной Раде.

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Об этом сообщает Офис президента. «Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора», - сказал он.

По словам Зеленского, таким образом будет возможность «на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов».

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Теги: #Генпрокуратура#Владимир Зеленский