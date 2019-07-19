Зеленский рассказал, когда появится кандидатура нового генпрокурора
19:51, 19 июля 2019Политика
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Президент пообещал внести кандидатуру нового генпрокурора после формирования большинства в Раде.
Президент пообещал защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатуру нового генерального прокурора внесут уже после формирования большинства в новоизбранной Верховной Раде.
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Об этом сообщает Офис президента. «Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора», - сказал он.
По словам Зеленского, таким образом будет возможность «на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов».
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