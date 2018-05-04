Когда "скрепы" жмут

Так, в понедельник, 30 марта, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, которое касается осквернения символов «воинской славы России, совершенных публично на территории Украины». «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по факту уничтожения, повреждения и осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, мест захоронения участников борьбы с фашизмом, а также осквернения символов воинской славы России, совершенных публично на территории Украины, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Российские следователи утверждают, что в их распоряжении имеются конкретные факты, свидетельствующие об уничтожении и осквернении неустановленными лицами на территории Украины в 2014 году памятников, посвященных борьбе советских воинов с фашизмом. Причем, «факты» эти СК РФ скрупулезно собирал, начиная с января 2014 года, по всей Украине. И «реабилитацией нацизма», в понимании российских следователей, естественно, занимались такие, пользуясь лексикой российских СМИ, «бандеровские» регионы Украины как Львовщина, Днепропетровщина, Одесчина, Киев и даже Харьков.

Свой интерес в расследовании собранных «фактов» в СК РФ поясняют тем, что РФ является правопреемником СССР, а, так как «разрушенные и оскверненные» памятники являются символами воинской славы советских воинов в борьбе с фашизмом, в Следственном комитете считают, что «указанные противоправные действия направлены против интересов Российской Федерации».

Российские следователи за гранью реальности

Здесь отдельно следует отметить, что это – далеко не первое уголовное дело, которое открывает российский Следственный комитет в отношении действий, которые происходили на территории Украины. К примеру, в мае прошлого года, уже аннексировав Крым, Кремль, СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, Национальной гвардии и представителей Правого сектора «по фактам обстрелов городов Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь и иных населенных пунктов, провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик». Напомним, что Россия при этом ни ДНР, ни ЛНР официально не признала.

Впрочем, стоит ли удивляться такому поведению, если российские следователи не гнушаются и откровенной лжи. К примеру, в конце марта 2015 года (в период объявленного после вторых Минских соглашений перемирия и отведения тяжелого вооружения с линии разграничения на Востоке Украины) в СК РФ заявили, что «неустановленные лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, действуя по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, организовали применение подконтрольными им воинскими подразделениями тяжелых видов наступательного вооружения неизбирательного действия во время артиллерийских обстрелов территорий самопровозглашенной «Донецкой народной республики». Однако дело в том, что в период, заявленный российским Следственным комитетом в уголовном деле по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, в, е, ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», обстрелов ни в одном из указанных в деле городов не было. Причем это подтвердили и сами представители самопровозглашенной ДНР.

Политтехнолог, директор компании персонального и стратегического консалтинга «Berta Communications» Тарас Березовец также напомнил, что СК РФ возбуждали несколько уголовных дел в отношении депутатов Верховной Рады Украины, якобы за призывы к терроризму. К примеру, декабре прошлого года к «фашистам» были причислены народные депутаты Андрей Левус, Игорь Мосийчук и Юрий Береза. «Следственный комитет РФ – это такие «ухари», «опричники», как у Ивана Грозного, которые имели полулегальный статус и применяли наиболее репрессивные методы», - считает эксперт.

По его словам, СК РФ в данном случае делает те вещи, которые не решаются проводить ФСБ и полиция. «Грубо говоря, ФСБ и полиция не решаются проводить откровенно незаконные вещи, которые делает Следственный комитет, возбуждая совершенно абсурдные дела против иностранных действующих лиц, имеющих имеют дипломатический иммунитет, и которых никогда их ни одна страна не выдаст», - отметил Березовец.

Пропаганда вместо закона

Собственно, и нынешнее дело СК РФ, мало того, что шито белыми нитками, но и лежит не в правовой плоскости российских следователей. «Этот вопрос лежит не в правовой плоскости, так как в правовой плоскости Следственному комитету России на территории Украины – другого суверенного государства – делать нечего», - рассказал УНИАН украинский юрист, заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

В этой связи, по его мнению, это, скорее, вопрос политический, а действия СК РФ носят исключительно пропагандистский характер, поскольку, по законодательству Украины, охране и защите подлежат и государственные символы Украины, и символы иностранного государства. Юрист пояснил, что, в частности, в Уголовном кодексе Украины есть соответствующая статья. Поэтому, если факты, изложенные в сообщении СК РФ имели место быть, то они расследуются правоохранительными органами Украины. «Поэтому принятие каких-то решений Следственным комитетом другого государства в отношении действий, которые имели место на территории Украины, выглядят даже уже смешно», - убежден Магера.

Такой же позиции придерживается и бывший генконслул Украины в Эдинбурге и Стамбуле Богдан Яременко, который считает, что Россия продолжает гнуть свою идеологическую линию, представляя себя как государство – преемника Советского Союза и победительницей в Великой Отечественной войне.

Что касается юридического компонента, по мнению Яременко, действия СК РФ - «полная бессмыслица и нонсенс». «Потому что любые преступления, правонарушения или сделки имеют определенную юрисдикцию. Если что-то происходит на территории Украины, то, соответственно, украинские правоохранительные органы, местные органы юстиции должны реагировать, но отнюдь не Российская Федерация», - отметил он.

Более того, никаких полномочий СК РФ или другие российские органов на территории Украины не имеют. «Это является грубым нарушением международного права, принципов права, существующих соглашений между Украиной и РФ. А также еще одним доказательством агрессивной внешней политики Кремля», - считает Яременко.

По его словам, раздувая тему «духовных скреп», «памяти дедов» и других традиционных для себя вопросов, Россия пытается раздувать информационные поводы, которые «так или иначе связаны с тем идеологическим бэкграундом, на фоне которого разворачивается фактическая внешняя и внутренняя политика Кремля».

С таким мнением согласен глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, по мнению которого действия Следственного комитета РФ являются очередным нарушением международного права. «Относительно межгосударственных отношений - это не первое и не последнее такое дело. На что нужно обращать внимание, так это на наглость действий России, которая открывает уголовные дела, касающиеся Украины. Украинская территория не является территорией юрисдикции РФ», - отметил эксперт.

По его словам, Украина, со своей стороны, тоже «хоть завтра» может начать открывать уголовные дела, аналогичные российским. «Но, если мы, например, по ДТП, совершенном на территории Российской Федерации, открываем дело, разве это кто-то всерьез будет воспринимать?» - удивляется Фесенко.

Тем не менее, политолог уверен, что на каждое «расследование» Следственного комитета РФ украинский МИД должен реагировать соответствующим образом.

Дискредитация Украины и украинцев

Как бы там ни было, действия Кремля (а вряд ли у кого-то имеются сомнения, что уголовные дела, возбуждаемые СК РФ, таковыми являются), сводятся к дальнейшей демонизации Украины. И «обострения» следует ожидать в ближайший месяц. Так, по словам директора политико-правовых программ Центра Разумкова Юрия Якименко, нынешнее дело Следственного комитета РФ напрямую связано с попыткой представить Украину страной фашистов накануне празднования Дня победы. «Трудно комментировать действия СК РФ с точки зрения их рациональности и здравого смысла. Для чего это делается? На самом деле, это средство информационной войны, которую ведет Россия против Украины, с тем, чтобы показать, что в Украине – фашисты, те, кто отрицает крупную победу в Великой Отечественной, те, кто хочет героизировать фашизм и нацизм. Это укладывается в их пропагандистскую рамку… Тем более в преддверии празднования Дня победы 9 мая. Это попытка показать Украину как фашистское государство», - отмечает эксперт.

Якименко не исключает, что это дело будет использовано в российских медиа, как продолжение цепи аналогичных решений Следственного комитета «о преследовании украинских «карателей».

С другой стороны, эксперт не берется утверждать, что, несмотря на невозможность СК РФ вести в Украине какие-то следственные действия в правовом поле, подобные «расследования» Москва не использует как предлог для произвольного задержания граждан Украины на территории России. И это – реальная опасность для украинцев в РФ.

По его мнению, это еще больше будет стимулировать отчуждение Украины от России на уровне общества. «И это является свидетельством той перевернутой реальности, которую российские власти пытаются сформировать у своих граждан по отношению к Украине», - считает Якименко.

…А пока Следственный комитет РФ озабочен «реабилитацией нацизма» в Украине, в Санкт-Петербурге беспрепятственно проходит форум неонацистов, в Москве банды российских нацистов безнаказанно избивают (иногда до смерти) прохожих, а в российской глубинке местные власти разрушают памятники, посвященные борьбе советских воинов с фашизмом. Но СК РФ до этого дела нет.

Константин Гончаров, Татьяна Урбанская