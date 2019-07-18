В Общественном совете при ГБР назвали ложью обвинения Трубы

По словам главы Общественного совета контроля при ГБР Максима Болдина, проведение конкурса в РГК заблокировано членом совета, который в нем даже не участвует.

Глава Общественного совета контроля при Госбюро расследований Максим Болдин назвал ложью обвинения директора ГБР Романа Трубы, который заявил, что члены РГК заблокировали конкурс в новый Совет и создание дисциплинарной комиссии.

Об этом Болдин сообщил Українським Новинам.

"Это не просто не соответствует действительности. Я такой вопиющей лжи от такого уровня чиновника, более того руководителя правоохранительного органа еще не слышал. Свидетельством того, что РГК в лице тех адвокатов, о которых он (Труба) говорит, намерена была поучаствовать в избрании нового состава Совета, является список подавших заявки на участие в конкурсе по его (Трубы) методике, которая на наш взгляд неправильная...так вот, прямо на сайте ГБР висит список допущенных к конкурсу кандидатов. Среди этих кандидатов в новый Совет, есть практически все те адвокаты, на которых Труба сослался. Это по-моему самое главное", - сказал Болдин.

Он добавил, что проведение конкурса в РГК заблокировано членом совета, который не участвует в нем.

"А то, что сегодня заблокировано проведение (конкурса), то оно заблокировано по иску одного из членов Совета, который не подавался на этот конкурс. Он не согласен с тем, чтобы конкурс проводился по процедуре интернет-голосования. Все остальные члены РГК, на которых Труба ссылается, подали свои заявки, чем собственно говоря, хотели сподвигнуть его к созданию Дисциплинарной комиссии. Поэтому говорить о том, что этот Совет заблокировал вопрос, это чистой воды ложь", - подчеркнул Болдин

Напомним, Труба обвинил членов РГК в блокировании конкурса в новый Совет и невозможности создать из-за этого КДК при ГБР.