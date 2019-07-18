В Общественном совете при ГБР назвали ложью обвинения Трубы
Глава Общественного совета контроля при Госбюро расследований Максим Болдин назвал ложью обвинения директора ГБР Романа Трубы, который заявил, что члены РГК заблокировали конкурс в новый Совет и создание дисциплинарной комиссии.
Об этом Болдин сообщил Українським Новинам.
"Это не просто не соответствует действительности. Я такой вопиющей лжи от такого уровня чиновника, более того руководителя правоохранительного органа еще не слышал. Свидетельством того, что РГК в лице тех адвокатов, о которых он (Труба) говорит, намерена была поучаствовать в избрании нового состава Совета, является список подавших заявки на участие в конкурсе по его (Трубы) методике, которая на наш взгляд неправильная...так вот, прямо на сайте ГБР висит список допущенных к конкурсу кандидатов. Среди этих кандидатов в новый Совет, есть практически все те адвокаты, на которых Труба сослался. Это по-моему самое главное", - сказал Болдин.
Он добавил, что проведение конкурса в РГК заблокировано членом совета, который не участвует в нем.
"А то, что сегодня заблокировано проведение (конкурса), то оно заблокировано по иску одного из членов Совета, который не подавался на этот конкурс. Он не согласен с тем, чтобы конкурс проводился по процедуре интернет-голосования. Все остальные члены РГК, на которых Труба ссылается, подали свои заявки, чем собственно говоря, хотели сподвигнуть его к созданию Дисциплинарной комиссии. Поэтому говорить о том, что этот Совет заблокировал вопрос, это чистой воды ложь", - подчеркнул Болдин
Напомним, Труба обвинил членов РГК в блокировании конкурса в новый Совет и невозможности создать из-за этого КДК при ГБР.