В Киеве и Москве по-разному видят формулу обмена «всех на всех» - Песков

Входит ли в список на обмен политзаключенный Сенцов, пресс-секретарь российского президента говорить оказался.

В Кремле заявили, что в Киеве и в Москве по разному видят формулу обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, в ходе телефонного разговора упоминалась идеальная формула «всех на всех» и говорилось, что в итоге именно к этой формуле и было бы желательно прийти. Но при этом делалась оговорка, что понимание слова «всех» у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание. И тогда реализация станет более возможной», - сказал Песков.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что первым шагом для нормализации отношений Украины и РФ Москва видит освобождение Вышинского

Отвечая на вопрос УНИАН, в чем выражаются эти отличия, он сказал: «В людях, кого считают всеми - в Киеве считают одних, в России считают других, и наоборот».

На уточняющий вопрос, входит ли в этот список, например, незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, он сказал, что не хотел бы говорить о персоналиях.

Как сообщал УНИАН, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ключевым вопросом во время разговора президентов Украины и РФ было освобождение украинских военнопленных моряков.

Также во время разговора речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ.

Позже Зеленский сообщил, что Путин предлагал ему сделать обмен пленными по формуле «всех на всех».

«Президент РФ мне сказал: «Я вижу решение вопроса пленных «всех на всех». Я ему откровенно сказал, что «всех на всех» я бы с радостью, но есть одна ситуация. Дело в том, что список наших всех тех ребят, которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас эти территории. Поэтому «всех на всех» мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто в России и в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг к возвращению к диалогу и реальный мощный шаг к тому, чтобы прекратить войну», - сказал Зеленский.