Люди на размен. Как Россия использует украинских пленников для уступок со стороны Украины

В среду, 17 июля, Лефортовский районный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей украинским военнопленным морякам до октября. Тем самым, Кремль в который раз продемонстрировал, что требование Международного трибунала по морскому праву («ITLOS») «немедленно и безусловно» освободить украинские корабли и членов их экипажей, для России – пустой звук.

«Решение Московского суда является очередным нарушением Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной», - прокомментировали ситуацию в МИД Украины.

По словам заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, продление ареста для моряков - это «очередной российский выстрел себе в ногу». «Давление на Россию с требованием освободить моряков без дополнительных условий будет только расти. До тех пор, пока Россия неправомерно будет держать моряков, этот вопрос будет оставаться главным для наших партнеров во всех форматах диалога с РФ - от двусторонних встреч на высшем уровне до заявлений в Совбезе ООН», - заверила она.

Зеркаль добавила, что в течение недель, прошедших после издания приказа Международного трибунала ООН, продолжается работа над тем, чтобы он все же был выполнен. «Сейчас мы уверены, что российская сторона знает, как это можно сделать», - отметила замминистра.

На это указывает несколько деталей. Во-первых, тему освобождения моряков на днях обсудили украинский и российский омбудсмены. Вскоре после телефонных переговоров президентов Зеленского и Путина, которые состоялись на минувшей неделе, омбудсмен РФ Татьяна Москалькова 15 июля прилетела в Киев на судебный процесс подозреваемого в госизмене экс-главреда «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского. Перед тем, как отправиться в суд, Москалькова встретилась с украинской коллегой Людмилой Денисовой, после чего было озвучено заявление - обменяться списками граждан, которые удерживаются на территории России и Украины.При этом Денисова уточнила, что украинская сторона включила в свой список военнопленных моряков.

Во-вторых, у России уже есть опыт отступления при сохранении лица в аналогичной ситуации. «Из истории мы помним, что это не первый случай, когда Россия демонстративно не исполняла (решение международного суда), а затем исполняла так же демонстративно», - напомнил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко.

Речь идет о невыполнении Россией решения трибунала ООН относительно активистов Greenpeace, которых в 2013 году РФ обвинила в пиратстве из-за их попытки провести акцию протеста против добычи нефти на российской нефтедобывающей платформе в международных водах Арктики. Вернуться домой активисты смогли только по… амнистии.

Иными словами, как считает эксперт программы «Международная и внутренняя политика»Украинского института будущего Игар Тышкевич, Россия может попытаться завершить судебный процесс над украинскими моряками, независимо от позиции других государств. А после, точно также, как и в кейсе с ArcticSunrise, амнистировать их. При этом, даже для реализации такого сценария, Россия будет требовать от Украины всяческих уступок. В том числе, на международных площадках, как во время переговоров в «нормандском формате». «Такая игра опасна с точки зрения переговоров по Донбассу и Крыму, так как формально Россия после этого будет рассчитывать на ответные шаги со стороны Украины. А это значит, что мы будем вынуждены пойти на односторонние уступки России», - говорит Тышкевич.

Собственно, возможные уступки со стороны Украины, по сути, и являются главной причиной «аттракциона щедрости» Путина.«Он понимает, что для Зеленского вопрос возвращения моряков в приоритете, так как именно по выполнению этого пункта о нем будут судить и до выборов, и после. И потому надеется получить больше, чем мы готовы предложить. Он ожидает от Зеленского уступок стратегического уровня насчет переговоров по Донбассу, Крыму, позиций пророссийских сил, которые возвращаются в украинскую политику», - убежден дипломат, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара.

Однако, по его мнению, Зеленский вряд ли на это пойдет. «Он понимает, что есть некоторые «красные линии», которые он, как президент, не может пересекать. Поскольку в Украине есть разлад в патриотическом крыле, то такой шаг [уступки] будет красной тряпкой для таких людей. И даже возможное большинство в парламенте его от этого не обезопасит», - считает Хара.

В целом же история с возвращением моряков сейчас крайне выгодна Путину. По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, Путин, поднимая тему украинских моряков, якобы демонстрирует «жест доброй воли», но на самом деле это чистой воды шантаж. «Например, предлагается вариант, по которому могут вернуть нескольких моряков. Но эта ситуация крайне опасна. Это игра на противоречиях – одних освободить, других нет, - говорит Фесенко. – Но даже если в таком формате состоится освобождение одного-двух моряков, за это могут потребовать непросто уступок, а, к примеру, изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса». Таким образом, по мнению политолога, Путин демонстрирует, что обмен возможен, но на российских условиях.

Украина в таком случае находится в крайне невыгодном положении. С одной стороны, мы не можем отказаться забрать даже одного или двоих пленников. С другой – не должны играть по российским правилам, иначе демонстрация Кремлем «доброй воли» будет принята в ЕС и США за чистую монету, и усиления санкций против РФ можно не ждать.

Анастасия Заремба