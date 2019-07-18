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"Позволит избавиться от политики компромиссов": Зеленский объяснил, зачем ему большинство в Раде

03:05, 18 июля 2019
Политика
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Зеленский во время инаугурации / фото УНИАН

Об этом Зеленский сказал в интервью, опубликованном в видеоматериале на странице Офиса президента в Facebook.

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«Большинство в Верховной Раде позволяет прекратить эту традицию договариваться, традицию политических «терок», продавать места, обмениваться портфелями. Поэтому мы хотим набрать очень много голосов, высокий рейтинг, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чем-то говорить», - сказал он.

«Говорят так: политика компромиссов. Я думаю, что нам за эти 30 лет уже достаточно компромиссов», - подчеркнул Зеленский.

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Теги: #Верховная Рада#Владимир Зеленский