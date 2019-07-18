"Позволит избавиться от политики компромиссов": Зеленский объяснил, зачем ему большинство в Раде
03:05, 18 июля 2019Политика
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По мнению президента, за 30 лет уже достаточно компромиссов.
Зеленский во время инаугурации / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что большинство в Верховной Раде позволит избавиться от политики компромиссов.
Об этом Зеленский сказал в интервью, опубликованном в видеоматериале на странице Офиса президента в Facebook.
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«Большинство в Верховной Раде позволяет прекратить эту традицию договариваться, традицию политических «терок», продавать места, обмениваться портфелями. Поэтому мы хотим набрать очень много голосов, высокий рейтинг, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чем-то говорить», - сказал он.
«Говорят так: политика компромиссов. Я думаю, что нам за эти 30 лет уже достаточно компромиссов», - подчеркнул Зеленский.
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