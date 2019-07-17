В МИД Украины обвинили Россию в препятствовании следствию по делу MH17

В МИД Украины заявили, что Россия всегда ставила под сомнение следствие и его эффективность в расследовании катастрофы самолета.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обвинила Российскую Федерацию в препятствовании следственным действиям Совместной следственной группы в составе представителей Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины в деле расследования сбивания самолета рейса MH17 в небе над Донецкой областью.

Об этом она сказала в видообращении, обнародованном МИД Украины в микроблоге Twitter.

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«Россия не просто мешала. Россия все время выдвигала новые версии. Они не предоставляли вовремя информацию. Кроме того, они все время на политическом уровне ставят под сомнение вообще следствие и его эффективность. Это и является препятствованием следствию», - отметила Зеркаль.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Мрачный») , который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «начальником 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был главарем «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского «Боинга» начнется 9 марта 2020 года. Они будут привлечены к ответственности за сбивание самолета и за причинение смерти пассажиров согласно статье 162 Уголовного кодекса Нидерландов.

«Когда будет приниматься решение, как привлечь к ответственности этих четырех человек, мы примем во внимание военный конфликт, который проходил там. Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все одного будем их преследовать за сбивание МН17. То, что они стремились осуществить, и что они совершили на самом деле, будет определено судом», - сказал генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.