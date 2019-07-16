КСУ обнародовал решение о конституционности закона о декоммунизации

Суд исходил из того, что данный закон принят с целью недопущения повторения преступлений коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, любой дискриминации.

Конституционный суд Украины обнародовал решение по делу о соответствии Конституции закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

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Об этом сообщил отдел коммуникаций КС и правового мониторинга.

Отмечается, что суд исходил из того, что закон принят «в целях недопущения повторения преступлений коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, любой дискриминации по национальному, социальному, классовому, этническому, расовому или другим признакам в будущем, восстановления исторической и социальной справедливости, устранения угрозы независимости, суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины».

"Выяснив легитимность цели принятия закона и осуществив его всесторонний анализ, Конституционный суд Украины пришел к заключению, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов являются попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а закон является конституционным", - говорится в решении.

Как сообщал УНИАН, в мае 2017 года 46 народных депутатов Украины, в основном из фракции «Оппозиционный блок», обратились в Конституционный суд с представлением признать неконституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

Сегодня, 16 июля, стало известно, что КС после заседания в закрытом режиме признал закон конституционным.