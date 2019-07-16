У Зеленского допустили возможность проведения досрочных местных выборов

Руслан Стефанчук отметил, что вопрос проведения досрочных местных выборов еще не решен.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе главы государства рассматривают возможность проведения досрочных местных выборов.

«Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого — мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю системы, которая касается отношений власть и человек», — заявил Стефанчук в эфире программы Свобода слова на ICTV, пишет НВ.

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Он отметил, что команду президента не интересует «смена лиц в действующей системе власти».

«Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом», — заявил Стефанчук.