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Решение о декоммунизации нужно принимать на местных референдумах — Разумков

01:42, 15 июля 2019
Политика
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Разумков высказался о декоммунизации / фото УНИАН

По его словам, подобные решения должны приниматься на местах жителями тех или иных населенных пунктов. Такое мнение он высказал в эфире телеканала ICTV.

"Мы с вами наблюдали переименования городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Решения должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет", - сказал Разумков.

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Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский не будет инициировать отмену переименований декомунізованих городов. Но с такой инициативой могут выступить сами жители этих городов, если Верховная Рада примет подготовленный командой Зеленского "закон о народовластии", который предусматривает возможность проведения местных референдумов.

Напомним, в Украине за четыре года в рамках декоммунизации демонтировали 2,5 тысячи памятникив и памятных знаков, которые пропагандировали тоталитарный режим. От момента принятия законов о декоммунизации переименован 987 населенных пунктов и 25 районов, почти 52 тыс. топонимов. 

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Теги: #декоммунизация#Дмитрий Разумков