Решение о декоммунизации нужно принимать на местных референдумах — Разумков

По его словам, подобные решения должны приниматься на местах жителями тех или иных населенных пунктов.

Вопрос о декоммунизации следует принимать на местных референдумах, заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

По его словам, подобные решения должны приниматься на местах жителями тех или иных населенных пунктов. Такое мнение он высказал в эфире телеканала ICTV.

"Мы с вами наблюдали переименования городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Решения должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет", - сказал Разумков.

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Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский не будет инициировать отмену переименований декомунізованих городов. Но с такой инициативой могут выступить сами жители этих городов, если Верховная Рада примет подготовленный командой Зеленского "закон о народовластии", который предусматривает возможность проведения местных референдумов.

Напомним, в Украине за четыре года в рамках декоммунизации демонтировали 2,5 тысячи памятникив и памятных знаков, которые пропагандировали тоталитарный режим. От момента принятия законов о декоммунизации переименован 987 населенных пунктов и 25 районов, почти 52 тыс. топонимов.