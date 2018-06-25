Тимошенко: я могу поддержать Виктора Андреевича

Пресс-конференцию, посвященную 100 дням работы правительства, премьер-министр дает в Украинском доме.

Тимошенкоготова поддержать кандидатуру Ющенко на очередных президентских выборах при условии гармоничного сотрудничества на нынешнем этапе.

«Если между Президентом и мной будет нормальное гармоничное сотрудничество, если мы сможем работать как единая команда и давать результаты обществу, то я, безусловно, сделаю так, чтобы был один кандидат от демократических сил. Я могу поддержать Виктора Андреевича», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер считает, что и граждане Украины, и мировое сообщество ожидают сохранения единства в демократической команде, прекращения конкуренции внутри команды, а также результатов работы, а не выяснения политических обстоятельств.

«Тех полномочий, которые сейчас существуют у правительства, достаточно для выполнения функций», - убеждена глава правительства.

Кабинет министров Украины обещает через два месяца начать реализацию программы по удешевлению ипотечного кредитования.

«Нам нужно два месяца, чтобы ввести вариант удешевления ипотечного кредитования без первого взноса, и долгосрочного», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что Кабинету министров за 100 дней своей деятельности практически невозможно сделать все и сразу. Поэтому, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, правительство отчитается по вопросу кредитования по результатам следующих 100 дней.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что в ближайшее время компания «РосУкрЭнерго» уйдет с газового рынка, несмотря на последнее заявление «Газпрома».

«УкрГазЭнерго» уже ликвидировано полностью с рынка… И я думаю, в ближайшее время, когда закончатся переговоры, будет ликвидирован и второй посредник – «РосУкрЭнерго»… У меня есть оптимизм в этом», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что после ухода «РосУкрЭнерго» с газового рынка цена на газ для Украины не поднимется.

Как сообщалось, заместитель председателя правления «Газпрома», Александр МЕДВЕДЕВ в интервью газете The Financial Times заявил, что компания "РосУкрЭнерго" не может быть пока исключена из отношений между Россией и Украиной в сфере поставок газа. «Мы не закончили отношения с RosUkrEnergo, - отметил А.МЕДВЕДЕВ. - Видите ли, у нас существуют долгосрочные контракты с RosUkrEnergo по международному законодательству. И сейчас мы очень тщательно работаем над тем, чтобы не нарушить подписанных контрактов».

При этом, оценивая в целом газовый конфликт с Украиной, он отверг версии о политических мотивах этих разногласий. «Это был не способ угрожать, - сказал А.МЕДВЕДЕВ о сокращении поставок. – Это было простое решение в сложившейся ситуации: нет оплаты за наш газ, нет контрактов». Отвечая на вопрос газеты об угрозе монополизма со стороны «Газпрома», А.МЕДВЕДЕВ назвал это «полной чушью».

27 марта в эфире телеканала «1+1» Ю.ТИМОШЕНКО пообещала через неделю назвать дату, когда компания «РосУкрЭнерго» прекратит поставки газа в Украину. «Сейчас еще переговоры идут, и я думаю, что мы в ближайшее время сможем сообщить обществу хорошие новости», - сказала она.

Ранее газ промышленным потребителям Украины поставляло ЗАО «УкрГаз-Энерго» - совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго».

12 марта на переговорах в Москве между руководством НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» было подписано решение об устранении с газового рынка Украины компании «УкрГаз-Энерго».

Кабинет министров Украины обязал Государственную таможенную службу проводить, начиная с 1 марта в 2008 г., предварительное таможенное оформление природного газа, который поступает в газотранспортную систему Украины для потребителей, исключительно на НАК “Нафтогаз Украины” по цене 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

Согласно постановлению Кабмина № 63 от 12 марта т.г., НАК «Нафтогаз Украины» обязана в соответствии с Соглашением об урегулировании отношений в газовой сфере от 4 января в 2006 г. проводить расчеты с компанией “РосУкрЭнерго АГ” или ЗАО “Газпром экспорт” за принятый на границе с Российской Федерацией центрально- и среднеазиатский природный газ, исходя из его цены в 2008 году 179,5 долл. США за 1 тыс. куб. м.

В постановлении говорится, что с 1 января в 2008 г. центрально- и среднеазиатский природный газ, который поступает в газотранспортную систему Украины от компании “РосУкрЭнерго АГ”, используется исключительно для потребителей Украины в объемах в соответствии с балансом поступления и распределения природного газа на 2008 год, утвержденного распоряжением Кабинета министров Украины от 9 января в 2008 г. № 57.

С 1 марта, согласно документу, импортированный природный газ реализуется в Украине НАК “Нафтогаз Украины” и ее дочерней компанией “Газ Украины” при условии стопроцентной оплаты потребителями за использованный газ.

В Украине с 1 апреля минимальная пенсия достигнет уровня прожиточного минимума и составит 481 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«С 1 апреля все пенсионеры, которые получали пенсию ниже прожиточного минимума, будут получать пенсию в размере 481 грн., в соответствии с уровнем прожиточного минимума», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в Украине до принятия такого решения правительства 1,4 млн. пенсионеров получали пенсию ниже уровня прожиточного минимума.

Кабинет министров в ближайшее время разработает систему контроля за качеством продуктов питания и питьевой воды.

«Мы в ближайшее время вместе со специалистами отработаем достойно систему контроля за продуктами питания и питьевой водой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по словам руководителя правительства, Кабмин намерен установить жесткую систему ответственности тех, кто производит или поставляет низкокачественные продукты питания и питьевую воду.

«В Украине с этим - большие проблемы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

С сегодняшнего дня вступил в действие временный порядок проведения госзакупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, сегодня правительство проанализировало сложившуюся ситуацию в сфере госзакупок и приняло решение о вступлении в действие с сегодняшнего дня постановления о временном порядке проведения этих процедур.

Как сообщал УНИАН, 26 марта Кабинет министров утвердил временное положение о проведении тендерных закупок.

Минэкономики, Минфин и Минюст разработали проект временного положения о государственных закупках. Документ устраняет проблемы в сфере закупок товаров, работ и услуг за государственные средства и дает возможность проводить закупки до принятия новой редакции закона.

20 марта Верховная Рада приняла закон, отменяющий действующую редакцию Закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».

24 марта на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Украины - уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля деятельности Службы безопасности Украины Игорь ПУКШИН заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал этот закон.