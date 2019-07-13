Зеленский отложил назначение главы Одесской ОГА

Президент Владимир Зеленский сообщил, что назначение нового руководителя Одесского региона отложено в связи с возникшими вопросами по кандидатуре Андрея Андрейчикова, которого планировали назначить председателем облгосадминистрации.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал конкурс по отбору кандидатов на должность главы Одесской облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал сегодня во время совещания в Одесском морском порту.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда будет назначен председатель ОГА, глава государства ответил, что «не сегодня».

«Мы решили отложить назначение в связи с вопросами, возникшими по кандидатуре Андрейчикова», - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что хорошо знает Андрея Андрейчикова, которого ранее планировали назначить руководителем Одесской области. В то же время, как отметил президент, об этой кандидатуре поступает большой объем отрицательной информация.

«Мы решили не рисковать Одесской областью», - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Одесском регионе пойду по пути Львовской области – выберут достойного руководителя из нескольких кандидатур.

Один из журналистов заявил, что Андрейчиков, среди прочего, якобы связан с бывшим народным депутатом, главой пророссийской партии «Родина» Игорем Марковым и людьми из его ближайшего окружения.

В свою очередь, Зеленский попросил предоставить этому документальное подтверждение этого заявления.

Как сообщал УНИАН, 26 июня активисты пикетировали Одесскую обладминистрацию, протестуя против назначения Андрейчикова главой ОГА.

Активисты заявили, что Андрейчиков связан с экс-народным депутатом Игорем Марковым, который скрывается в РФ.

Против Маркова открыты производства за избиение в Одессе в 2007 году участников митинга против установления памятника Екатерине II, а также за публичные высказывания об изменении границ Украины и поддержку деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

7 июля в Одессе президент заявил, что новый глава Одесской ОГА будет назначен через неделю.