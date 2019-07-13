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Зеленский отложил назначение главы Одесской ОГА

13:05, 13 июля 2019
Политика
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Президент анонсировал конкурс по отбору кандидатов на должность главы Одесской ОГА / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал сегодня во время совещания в Одесском морском порту.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда будет назначен председатель ОГА, глава государства ответил, что «не сегодня».

«Мы решили отложить назначение в связи с вопросами, возникшими по кандидатуре Андрейчикова», - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что хорошо знает Андрея Андрейчикова, которого ранее планировали назначить руководителем Одесской области. В то же время, как отметил президент, об этой кандидатуре поступает большой объем отрицательной информация.

«Мы решили не рисковать Одесской областью», - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Одесском регионе пойду по пути Львовской области – выберут достойного руководителя из нескольких кандидатур.

Один из журналистов заявил, что Андрейчиков, среди прочего, якобы связан с бывшим народным депутатом, главой пророссийской партии «Родина» Игорем Марковым и людьми из его ближайшего окружения.

В свою очередь, Зеленский попросил предоставить этому документальное подтверждение этого заявления.

Как сообщал УНИАН, 26 июня активисты пикетировали Одесскую обладминистрацию, протестуя против назначения Андрейчикова главой ОГА.

Активисты заявили, что Андрейчиков связан с экс-народным депутатом Игорем Марковым, который скрывается в РФ.

Против Маркова открыты производства за избиение в Одессе в 2007 году участников митинга против установления памятника Екатерине II, а также за публичные высказывания об изменении границ Украины и поддержку деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

7 июля в Одессе президент заявил, что новый глава Одесской ОГА будет назначен через неделю.

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Теги: #Одессапогода в Одессе