Политолог рассказал, на что указывает разговор Зеленского с Путиным

Президент России часто действует коварно, предупредил эксперт.

Политолог Владимир Фесенко считает, что сам факт переговоров между президентом Владимиром Зеленским и главой Российской Федерации Владимиром Путиным является хорошей новостью.

Разговор Зеленского с Путиным — это еще один признак того, что переговорный процесс разблокируется, переговоры активизируются, в частности, они коснутся судьбы украинских пленных моряков, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

В то же время собеседник предупредил, что "стоит быть реалистами, и телефонный разговор еще не означает, что проблемы будут решаться".

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"Путин часто действует коварно — играет, как кошка с мышкой. И телефонные беседы у него были с Петром Порошенко (экс-президент — Ред.), даже в последний год президентства Петра Алексеевича. Но сам по себе факт таких переговоров ни о чем не говорит, кроме активизации переговорного процесса", — отметил он.

Политолог добавил, что, скорее всего, будет обсуждаться вопрос, о котором уже говорили с западными партнерами, немецкими и французскими лидерами — это вопрос о встрече на высшем уровне. "В нормандском (Украина, Россия, Германия, Франция — Ред.), а, возможно, и в более широком формате", — полагает эксперт.