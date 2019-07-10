Порошенко возглавил антирейтинг украинских политиков

За ним следуют Ляшко, Тимошенко, Гройсман, Вилкул и Садовый.

Антирейтинг украинских политиков возглавил бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", выбирая в предложенном списке политиков, 74% украинцев заявили, что отрицательно относятся к экс-президенту (61% - оценили свое отношение как совсем отрицательное, 13% - скорее, отрицательное), положительно к Порошенко относятся 16% опрошенных.

Согласно опросу, следующую строчку в антирейтинге политиков занял лидер Радикальной партии Олег Ляшко - к нему отрицательно относятся 69% опрошенных (50% - совсем отрицательно, 19% - скорее отрицательно), положительно - 18%.

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За ним следуют лидер "Батькищины" Юлия Тимошенко: отрицательно - 60% (43% и 17% соответственно), положительно - 28%; премьер-министр Владимир Гройсман: отрицательно - 58% (38% и 20%), положительно - 27%; Александр Вилкул: отрицательно - 54% (38% и 16%), положительно - 19%; Андрей Садовый: отрицательно - 53% (39% и 14%), положительно - 17%; Юрий Бойко: отрицательно - 47% (34% и 13%), положительно - 32%; Анатолий Гриценко: отрицательно - 42% (25% и 17%), положительно - 32%; Святослав Вакарчук: отрицательно - 38% (25% и 13%), положительно - 38%; Игорь Смешко: отрицательно - 32% (22% и 10%), положительно - 29%; Дмитрий Разумков: отрицательно - 21% (15% и 6%), положительно - 45%.

К действующему президенту Владимиру Зеленскому отрицательно относятся только 13% населения, как положительное свое отношение оценивают 75% украинцев.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 12 по 23 июня методом личного интервью у респондента на дому. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте старше 18 лет, имеющих право голосовать. Допустимая погрешность не превышает 2%.