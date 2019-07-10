Социологи узнали, кого украинцы хотят видеть в кресле премьера

Опрос КМИС показывает, что почти 8% респондентов хотят видеть на посту главы правительства Смешко, а 4% - Вакарчука.

Больше всего украинцы хотели бы видеть на посту премьер-министра после выборов внефракционного народного депутата Юрия Бойко, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко и действующего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В рамках опроса респондентам задавался вопрос: "Сейчас обсуждаются различные варианты, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Среди деятелей из списка кого бы вы лично хотели бы видеть главой правительства после президентских выборов?».

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Ответы респондентов распределились следующим образом: Бойко - 12,8%, Тимошенко - 12,3%, Гройсман - 9,6%, Игорь Смешко - 7,7%, Святослав Вакарчук - 4%, Анатолий Гриценко - 3,5%, Петр Порошенко - 2,7%, Андрей Садовый - 2%, Александр Данилюк - 1,6%, Сергей Тарута - 0,8%, Арсений Яценюк - 0,8%, Андрей Коболев - 0,1%.

Более 4% опрошенных указали "другого" кандидата, 37,6% затруднились ответить на этот вопрос, а 3,5% отказались отвечать.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля. Методом личного интервью было опрошено 2004 респондента, проживающих в 129 населенных пунктах во всех регионах Украины (кроме Крыма) по 3-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.