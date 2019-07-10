Телемост раздора. Зачем Россия захотела "поговорить" с Украиной

Идею некоего «примирения» Россия проталкивает в украинское информпространство с завидным постоянством и не первый год. Кремлю не терпится поговорить с украинцами о «дружбе», «братстве» и кто кому «один народ». Правда, по задумке, делать это должны не политики, а какие-то «простые люди». Вероятно, те самые, которые уже два десятилетия выбирают себе нового царя почти единогласно. Собственно, в анонсе телемоста под названием «Надо поговорить», который появился вечером 7 июля, так и говорилось, что он должен стать «первым неполитическим телемостом между людьми из Украины и России».

Однако, как и ранее, нынешняя идея провести такой «сеанс одновременного гипноза» несет в себе совсем другой посыл – проследить реакцию украинцев на подобную инициативу. Тем более, было сделано все, чтобы ее трудно было не заметить. Во-первых, идею озвучил известный российский пропагандист Дмитрий «радиокативный пепел» Киселев. Во-вторых, телемост должен был состояться в эфире двух телеканалов – украинского NewsOne, принадлежащего куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку и российского государственного «Россия-1».

Конечно, инициативу осудила и украинская общественность, и государственные органы Украины. Так, в СНБО назвали такую идею «дешевой манипуляцией», СБУ предложила ввести санкции против юрлиц, которые «вещают под логотипами «112 Украина» и NewsOne, с целью недопущения реализации страной-агрессором антиукраинской информационной кампании». Но «вишенкой на торте» можно считать открытие Генпрокуратурой уголовного производства о покушении на совершение государственной измены. «Причастные - от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс, - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов», - сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Не удивительно, что после этого NewsOne телемост «отменил», хотя до этого настаивал на «важности диалога между народами Украины и России». А в качестве причин назвал угрозы в адрес своих журналистов и «массированную информационную атаку».

Это, конечно, тут же было использовано российской пропагандой. Российский телеведущий Андрей Малахов, который должен был стать ведущим телемоста с российской стороны, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить журналистов NewsOne.

Правда, в этом же обращении он рассказал, что цель телемоста состояла в том, чтобы «показать и рассказать людям, что мы читали, слушали, смотрели, носили, ели все те пять лет, что не общаемся между собой», чем спровоцировал еще большее «непонимание» этой идеи украинцами. Ведь, по большому счету, народу, который едва ли не ежедневно хоронит своих сыновей, погибающих от рук русских «братьев», абсолютно все равно, что эти «братья» ели последние пять лет.

Отделались штрафом

Хотя телемост и не состоялся, само желание его провести стало поводом для пристального внимания к телеканалу со стороны силовиков и вещателей.

Во вторник, 9 июля, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания созвал внеочередное заседание, после чего назначил каналу внеочередную проверку. Ведь, по решению Киевского окружного админсуда от 25 марта 2014 года, в Украине запрещена трансляция российских телеканалов, в числе которых находится и «Россия-1». «Мы инициируем внеплановую выездную проверку телеканала,... в частности, по факту заявлений, прозвучавших в анонсах запланированного телемоста с российским телеканалом, во время которых украинцев неоднократно называли фашистами. Если мы докажем факты разжигания вражды, это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии», - заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, сегодня законодательство Украины не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за фейковые новости. Поэтому Нацсовет якобы нуждается в расширении своих полномочий, чтобы «оперативно и жестко реагировать не предупреждениями, не штрафами, а именно приостановлением действия лицензии по этим фактам».

Впрочем, как отмечает эксперт по стратегическим коммуникациям ГО «Информационная безопасность» Татьяна Попова, у украинского телеканала уже есть несколько предупреждений от Нацсовета. Поэтому в случае с телемостом вполне логично было ставить ребром вопрос о прекращении лицензии.

Говоря об изменениях законодательства, Костинский, вероятно, имеет в виду законопроект №9068 об усилении информационной безопасности и противодействии государству-агрессору в информационной сфере. Однако в этом документе сказано, что речь о приостановке лицензии может идти только в том случае, если телеканал, который транслировал высказывания с целью разжигания вражды и ненависти или оправдания оккупации территорий Украины, не устранит нарушений в течение месяца после вынесения ему штрафа. Только после этого Нацсовет будет иметь право на обращение в суд и просить там об аннулировании прав на вещание...

Рассмотреть законопроект, если верить спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, могут уже в этот четверг.

А пока, по словам Татьяны Поповой, у оператора, который транслирует телеканал, уже сейчас есть возможность отключить трансляцию в кабельной сети, не дожидаясь аннулирования каких-либо лицензий на уровне регулятора. «Если они не хотят транслировать у себя какой-то телеканал, это их полное право. Например, по такому же принципу действовали в США, когда некоторые телеоператоры отключали у себя вещание RТ (Russia Today) без санкций»,- говорит Попова.

Телемост как прикрытие

Как бы там ни было, телемост отменен, но неприятное послевкусие после инцидента остается.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий убежден, что проведение телемоста не было основной целью Кремля. «Негативная реакция общества была ожидаемой. И, скорее всего, он бы не состоялся. Расчет, вероятно, был именно на то, чтобы показать той части населения, которая готова голосовать за Медведчука, что президент не является их сторонником (тем самым, снизить рейтинг «Слуги народа»). Ведь в этой ситуации президент не мог занять иной позиции, учитывая, что большинство населения настроено проевропейски, так как протест против более половины населения мог бы ударить по нему и его партии гораздо сильнее. Собственно, вся технология была направлена именно на это», - говорит Голобуцкий.

Согласен с таким мнением и политтехнолог Тарас Загородний. По его словам, для украинских политиков это был лишь повод для игры на предвыборных рейтингах и очередной способ ослабления конкурентов. «Главным бенефициаром всей ситуации вокруг телемоста, безусловно, стал Виктор Медведчук, который получил свои плюсы от этого, так как Россия достаточно грамотно играет на настроениях людей. Также свои баллы получили Петр Порошенко, Нацкорпус и «Свобода», которые сыграли на ситуации и на свой электорат, выступив с протестом против телемоста», - считает Загородний.

Что же касается выгод для Кремля, то, по мнению Голобуцкого, Россия будет использовать тему отмены телемоста против Украины. «Так как основное ее задание сейчас – перевести дискурс с аннексии и оккупации на мир. И в этом ключе для них важен не тот факт, что Россия отобрала у нас территорию, а то, что мы не можем договориться с РФ», - объясняет он.

Подтверждая такое мнение, о несговорчивости и неготовности Украины к диалогу уже заговорили в Москве. «Мы, безусловно, сожалеем, что это телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была хорошая и очень правильная инициатива двух телеканалов. По всей видимости, украинская сторона не готова к этому», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Собственно, именно такая принципиальная позиция Украины как раз и нужна РФ, поскольку, в таком случае, ничто не мешает ей на международной арене привлекать на свою сторону и без того податливых и ищущих для себя экономическую выгоду западных партнеров вроде Германии и Франции. России выгодно иметь таких союзников в контексте возможных расширенных переговоров в нормандском формате с участием Великобритании и США, приглашение к которым озвучил Владимир Зеленский.

Анастасия Заремба, Татьяна Стежар