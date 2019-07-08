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Секторальные и "крымские" санкции Евросоюза против России будут продлены - Зеленский

17:17, 08 июля 2019
Политика
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По словам президента, санкции против РФ должны продолжаться до полного выполнения ею Минских договоренностей / president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время совместной с главой Европейского Совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

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«Я рад сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно», - заявил он.

Зеленский отметил, что «не думайте, что санкции - мое любимое слово, мое любимое слово - мир, а санкционная политика - это последний цивилизованный инструмент для его наступления».

По словам президента, санкции против РФ должны продолжаться до полного выполнения ею Минских договоренностей, восстановления территориальной целостности Украины.

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Теги: #Санкції