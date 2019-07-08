Посол Кулеба рассказал, какой вклад Украина сделала в бюджет ПАСЕ в нынешнем году

Киеву не следует "копировать шаги россиян" и прекращать делать взносы в бюджет ассамблеи, убежден дипломат.

Вклад Украины в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году составляет 3 млн 789 тыс 77 евро.

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Об этом в интервью LB.ua рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«При общем бюджете ПАСЕ в 437 млн 180 тыс 100 евро вклад Украины в бюджет ПАСЕ в 2019 году составляет 3 млн 789 тыс 77 евро», - отметил дипломат.

При этом вклад России в бюджет - около 33 млн, она относится к так называемым «крупным плательщикам».

Кулеба заключает, что украинский и росийский вклады не сопоставимы.

«И поэтому когда Киеву предлагают в качестве ответа на заговор ПАСЕ тоже прекратить платить деньги, то я против этого по двум причинам. Во-первых, мы не должны вести себя так, как ведут себя русские, не копировать их шаги. А, во-вторых, этот шаг не нанесет ощутимой боли нашим партнерам - отсутствие 33 млн пережить гораздо труднее, чем 4 млн», – заключает посол.

Он добавил, что в случае отказа платить «проблем мы получим больше - нас моментально будут обвинять в нарушении обязательств».

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма. В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, действовавший в ПАСЕ до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. “За” соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, “против” - 62, 15 “воздержались”.