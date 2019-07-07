Зеленский: работаем днем и ночью, чтобы вернуть пленных моряков домой

Президент подчеркнул, что Военно-Морские силы Украины должны быть сильными и современно оснащенными.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что его команда круглосуточно работает над вопросом освобождения украинских военнопленных моряков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины и начала украинско-американских командно-штабных учений «Си Бриз-2019» в Одессе.

«Здесь присутствуют семьи наших плененных моряков. Я преклоняюсь перед вами за ваше мужество. Не буду много говорить, отмечу лишь, что мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть моряков домой. Я лично делаю все для того, чтобы обещания о возвращении претворились в крепкие объятия с вашими ребятами», - заверил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Военно-Морские силы Украины должны быть сильными и современно оснащенными, и на пути их укрепления Украина ощущает значительную поддержку международных партнеров.

«Уважаемые воины, наша общая цель – это сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой Военно-Морские силы Украины. На этом пути мы ощущаем значительную поддержку со стороны наших международных друзей и партнеров, которые сегодня стоят с вами в одном строю», - сказал он.

Президент напомнил, что на днях он побывал с официальным визитом в Канаде. «Мы договорились об усилении нашего сотрудничества в оборонной сфере. Уже сегодня министр обороны Степан Полторак (он сопровождает президента в рабочей поездке – УНИАН) предметно обсудит конкретные шаги этого сотрудничества», - сказал глава государства.

Президент обратился к морякам по случаю профессионального праздника. «Уважаемые военные моряки! От имени всего украинского народа искренне благодарю вас за верность присяге, мужество, стойкость и преданность. Желаю вам чистых фарватеров, попутного ветра, полных парусов и семи футов под килем!» - отметил он.

В рамках торжественной церемонии празднеств по случаю Дня флота Зеленский вручил ряду моряков и офицеров ВМС ВС Украины государственные награды.