Зеленский сегодня посетит Донецкую область - СМИ
12:45, 05 июля 2019Политика
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Новым главой ДонОГА станет Павел Кириленко.
Зеленский должен подписать указ о назначении главы ДонОГА / фото president.gov.ua
В пятницу, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетит Донецкую область и представит нового главу Донецкой областной государственной администрации.
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Об этом сообщают "Новости Донбасса", ссылаясь на источник в ДонОГА.
Представление губернатора планируется совместить с торжествами по случаю пятой годовщины освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских боевиков.
Новым главой региона станет Павел Кириленко. 26 июня его кандидатуру поддержал Кабинет министров. Теперь президент должен подписать указ о назначении.
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