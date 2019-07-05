Зеленский сегодня посетит Донецкую область - СМИ

Новым главой ДонОГА станет Павел Кириленко.

В пятницу, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетит Донецкую область и представит нового главу Донецкой областной государственной администрации.

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Об этом сообщают "Новости Донбасса", ссылаясь на источник в ДонОГА.

Представление губернатора планируется совместить с торжествами по случаю пятой годовщины освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских боевиков.

Новым главой региона станет Павел Кириленко. 26 июня его кандидатуру поддержал Кабинет министров. Теперь президент должен подписать указ о назначении.