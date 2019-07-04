Дело Труханова: суд во время зачитывания приговора мэру Одессы "заминировали"

Всех присутствующих в зале суда эвакуировали из помещения.

В Одессе «заминировали» Малиновский райсуд, где зачитывали приговор городскому председателю Геннадию Труханову по делу относительно разворовывания 185 млн гривень.

Об этом сообщает "Громадское".

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Всех присутствующих в зале суда эвакуировали из помещения. В заседании объявили перерыв.

Труханов является обвиняемым по так называемому делу «Краян» о хищении 185 млн гривень во время продажи завода, которое рассматривают в суде. 27 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура изменила сумму обвинения по делу «Краян» до 92,6 млн гривень.

Как сообщал УНИАН, Труханов и другие должностные лица обвиняются в завладении средствами городского бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода «Краян». В сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел за 185 млн гривень здание завода у частной компании, которая в начале того самого года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн гривень.

14 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело по существу. На скамье подсудимых - Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, глава постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директора ООО «элит Девелопмент» (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО «Valton Group» Игорь Кравченко и предприятия «Брокбизнесконсалт» (оценщик) Галина Богданова.