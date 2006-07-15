Ющенко: жажда власти и должностей остается главным движителем политиков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует, что в то время, когда Украина нуждается в стабильности и единстве, парламент оказался неготовым к новому уровню ответственности.

Об этом Президент сказал сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам, которое было посвящено парламентскому кризису.

Отметив, что с 1 января 2006 года, после вступления в действие политической реформы, украинский парламент получил расширенные полномочия, и что новая роль требует высокой ответственности от каждого народного депутата и, особенно, от лидеров фракций, Президент заявил: “Вынужден констатировать – первые месяцы работы Верховной Рады засвидетельствовали: пять политических сил, которые пришли в парламент, оказались неготовыми работать в условиях парламентско-президентской республики. Ни один из лидеров партий и блоков не продемонстрировал надлежащего уровня ответственности”.

Назвав происходящие в ВР события «политиканством», В.ЮЩЕНКО сказал, что полностью разделяет глубокое общественное неприятие “противостояния, интриг, нетолерантности, пренебрежения принципами, политической суеты”. По его словам, общество устало и возмущено, а ответственны за эту общественную апатию сегодня все народные депутаты, и, особенно, – политические лидеры.

«К сожалению, жажда власти и должностей остается главным движителем действия украинских политиков», - заявил В.ЮЩЕНКО, добавив, что из-за этого нарушаются договоренности, усиливается недоверие, поляризуется ситуация в парламенте и в местных органах власти.

В то же время Президент выразил убеждение, что попытки раскачать страну и подвергнуть сомнению ее демократическую перспективу – обречены.