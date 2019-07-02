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Следующее заседание ТКГ в Минске состоится 17 июля

23:24, 02 июля 2019
Политика
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2 июля в Минске не удалось договориться о перемирии и обмене заложников / УНИАН

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Об этом по итогам сегодняшней работы ТКГ в Минске сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, запланированная на 17 июля, будет более конструктивной", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июля, из-за позиции делегации Российской Федерации на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не удалось договориться об объявлении нового режима прекращения огня в связи с жатвой и обмене заложников.

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Теги: #война на Донбассе#ТКГ в Минске