Следующее заседание ТКГ в Минске состоится 17 июля
23:24, 02 июля 2019Политика
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Украинская сторона надеется, что следующее заседание будет более конструктивное, чем сегодняшнее.
2 июля в Минске не удалось договориться о перемирии и обмене заложников / УНИАН
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе должно состояться в Минске 17 июля.
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Об этом по итогам сегодняшней работы ТКГ в Минске сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, запланированная на 17 июля, будет более конструктивной", - заявила она.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июля, из-за позиции делегации Российской Федерации на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не удалось договориться об объявлении нового режима прекращения огня в связи с жатвой и обмене заложников.
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