В ГПУ заверили, что задержат Клюева сразу после его возвращения в Украину

Андрея Клюева подозревают в организации разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013.

В случае возврата экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева в Украину, его должны задержать, поскольку он находится в розыске. Ранее ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщил в эфире «Нині вже» («Прямо сейчас» — рус.) на Громадском начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который занимается делом Клюева.

«Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно будет реализовываться», — пояснил Горбатюк.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

До этого Клюеву отказывали в регистрации кандидатом из-за того, что он не проживал на территории Украины с 2014 года как того требует закон. По украинскому законодательству, одно из требований к кандидатам в депутаты — проживание в Украине в течение последних пяти лет.

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Зато, адвокат Клюева в суде доказал, что его клиент последние пять лет проживал не в Москве и не Подмосковье, а в оккупированном Донецке.

В комментарии Громадскому аналитик ОПОРА Александр Клюжев пояснил, что у Госпогранслужбы нет данных о его выезде с территории Украины, на основании чего он мог обойти требование о пятилетнем непрерывном проживании в Украине перед выборами.

Андрей Клюев подозревается в организации силовой зачистки акции протеста на Майдане. На момент расстрела протестующих Клюев возглавлял Администрацию президента Януковича. Он покинул страну 28 февраля — беспрепятственно, несмотря на подозрение в причастности к массовым убийствам. Также Клюева подозревают в завладении государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.