Нардепы «кнопкодавят» даже в полупустом зале Рады - Сыроид

Под конец заседания Верховной Рады в сессионном зале оставались 24 народных депутата.

Даже в полупустом сессионном зале Верховной Рады народные депутаты «кнопкодавят».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, председательствовавшая на вечернем заседании парламента.

Она отметила, что в ситуации, когда в сессионном зале можно перечислить всех депутатов, все таки есть те, кто голосует за своих коллег.

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Сначала Сыроид не назвала фамилии, но после возгласов некоторых депутатов из зала, чтобы она озвучила фамилию того, за кого голосуют, вице-спикер сказала, что сегодня Григорий Шверк (фракция БПП) отсутствует в сессионном зале, но он якобы 686 раз принимал участие в голосованиях.

Некоторые депутаты начали кричать, что он был в зале, но на момент этой ситуации Шверк отсутствовал.

В то же время Сыроид отметила, что не может сказать, кто именно из депутатов голосовал за Шверка.

На тот момент, когда возникла эта ситуация, в сессионном зале под конец вечернего заседания находились 24 народных депутата.

Сегодняшнее вечернее заседание парламент закрыто.

Депутаты закончили рассмотрение поправок в проект Избирательного кодекса на поправке № 2300, то есть сегодня они рассмотрели около 600 поправок.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 ноября 2017 года приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса.

Законопроектом на парламентских выборах предлагается ввести систему региональных открытых списков, в каждом из 27 избирательных регионов партии подают свои списки, а избиратель голосует за одну из этих партий и по желанию - за кого-то из кандидатов, которого партия предложила в этом региональном списке. Также предлагается установить четырехпроцентный избирательный барьер.

Парламент с 6 июня 2019 года рассматривает поправки, поданные ко второму чтению проекта Избирательного кодекса. Всего были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок.