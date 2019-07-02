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"Этого не должно было произойти": глава МИД Канады о возвращении России в ПАСЕ

17:03, 02 июля 2019
Политика
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Россию вернули в ПАСЕ / фото Council of Europe/ Candice Imbert

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время международной конференции по вопросам реформ в Украине, открывшейся сегодня в Торонто.

"Мы согласны с Украиной и другими партнерами относительно решения ПАСЕ о восстановлении статуса российской делегации. Этого не должно было произойти", - отметила Фриланд.

Также она подчеркнула, что "Канада стоит на стороне Украины и поддерживает стремление граждан Украины к безопасному независимого и процветающего будущего".

Ссылка на трансляцию размещен на официальном сайте правительства Канады.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. За соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, против - 62, 15 воздержались.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.

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Теги: #Канада#Россия#ПАСЕ