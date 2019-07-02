"Этого не должно было произойти": глава МИД Канады о возвращении России в ПАСЕ

26 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

Канада не поддерживает решение Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно возврата российской делегации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время международной конференции по вопросам реформ в Украине, открывшейся сегодня в Торонто.

"Мы согласны с Украиной и другими партнерами относительно решения ПАСЕ о восстановлении статуса российской делегации. Этого не должно было произойти", - отметила Фриланд.

Также она подчеркнула, что "Канада стоит на стороне Украины и поддерживает стремление граждан Украины к безопасному независимого и процветающего будущего".

Ссылка на трансляцию размещен на официальном сайте правительства Канады.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. За соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, против - 62, 15 воздержались.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.