Ющенко: парламентское большинство должно осознать свою ответственность

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что возможности для поиска компромисса в урегулировании парламентского кризиса еще не исчерпаны.

Об этом Президент сказал сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам, которое было посвящено событиям в парламенте.

Отметив, что состав Верховной Рады соответствует общественным настроениям и политическим симпатиям избирателей, и что он, как Президент, принял выбор украинцев, В.ЮЩЕНКО заявил: “Убежден – возможность для поиска компромисса еще не исчерпана: необходимо возобновить взаимное доверие и работу парламента, а, следовательно, нового правительства. Именно в этом сегодня заинтересована страна”. При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он “способствовал и будет способствовать в налаживании диалога между лидерами парламентских сил”, и что таким он видит выход из сложившейся в парламенте ситуации.

В то же время Президент отметил, что парламент должен возобновить свою работу в рамках определенных законодательством и регламентом ВР. Без этого, по его словам, дальнейшая деятельность парламента станет бесперспективной.

“Парламентское большинство должно осознать свою ответственность за объединение страны, а это требует решений, направленных на поиск диалога и примирения”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он призвал политические силы воздержаться от радикализма, отметив, что ультиматумы в устах политиков усиливают противоречия, а не решают проблему.

Также В.ЮЩЕНКО сказал: “Хочу, чтобы меня услышали все ответственные парламентарии: в ваших руках шанс разрешить ситуацию. Президент и общество достойно оценит ваши усилия”.