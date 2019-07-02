"Европейцам надоело": экономист предупредил о скором снятии санкций с России

Эксперт считает, что бизнесмены из Европы страдают от экономических ограничений не меньше, чем россияне.

Известный украинский экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер высказал мнение, что Украина не сможет долго обеспечивать сохранение антироссийских санкций в Европе точно так, как не смогла воспрепятствовать возвращению России в ПАСЕ.

"Если судить по атмосфере, в которой принималось решение в ПАСЕ относительно России, то я готов утверждать, что – да, все санкции, ранее введенные против РФ, тоже постепенно будут сниматься. Европейцам надоела нынешняя ситуация, им надоела потеря денег. Они не чувствуют эффективности антироссийских санкций. И тут вопрос не к их отношению к России, а к эффективности введенных ограничений, а она отнюдь невелика. А если так, то зачем европейцам страдать самим?" – сказал он во время чата в Главреде.

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По словам эксперта, большую и сильную страну сложно эффективно наказать и, как правило, больше страдают те, кто пытается это осуществить. Он подчеркивает, что санкции всегда обоюдно негативные. И чем величественнее страна, тем процессы более ощутимы.

Вот Украину они бы наказали с большим удовольствием и с минимальным ущербом для себя", - считает спикер.

Пасхавер акцентировал, уже сейчас достаточно аргументов для Европы, чтобы антироссийские санкции отменить и со временем уверенность будет прогрессировать.

"Во-первых, санкции против России – малоэффективны. Во-вторых, Россия – слишком большая и влиятельная страна, потому введенные против нее санкции слишком невыгодны для тех, кто их вводит. Этих двух пунктов уже достаточно, чтобы пересмотреть решение о сохранении санкций против РФ", - подытожил экономист.