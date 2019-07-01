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Грузия решила сменить посла в Украине

21:01, 01 июля 2019
Политика
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Грузия намерена заменить несколько дипломатов / Flickr/Leo Koolhoven

Как сообщает издание «Грузия Online», сообщение об этом, по распоряжению президента, посол получил сегодня утром. Вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

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В МИД Грузии пояснили, что посла отозвали с целью назначения его на другую должность. «Как известно, назначение и увольнение послов происходит по принципу ротации. Так произошло и в случае с Гелой Думбадзе. Министерство считало нужным использовать его ресурс в центральном аппарате - на позиции посла по особым поручениям, и ему будет доверена сфера, в которой они имеют большой опыт деятельности. Об этом известно и господину Думбадзе, и это решение было принято в результате консультаций с ним», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечает издание, на место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры - бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.

Гела Думбадзе был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

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Теги: #Грузия#посол