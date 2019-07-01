"ПАСЕ потеряла авторитет после возвращения России": украинский посол обратился к итальянцам

Позорным решением Россия фактически получила разрешение на продолжение своей агрессивной линии поведения на мировой арене, заявил Перелыгин.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин обратился с открытым письмом к членам итальянской делегации в ПАСЕ, в котором осудил их голосование за возвращение РФ в Ассамблею без выполнения ею условий.

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Как сообщает "Европейская правда", письмо под названием "Дорогая Италия! Россия не заслуживает возвращения в ПАСЕ" в понедельник опубликовали ряд итальянских СМИ.

"Этим позорным решением Россия фактически получила разрешение на продолжение своей агрессивной линии поведения на мировой арене", - заявил посол в письме.

Дипломат с сожалением отметил, что именно к 70-летию Совета Европы ее Парламентская ассамблея "потеряла авторитет и больше не может играть роль, возложенную на эту организацию ее учредителями".

"Особым разочарованием для меня стало голосование итальянской делегации в Ассамблее", - отметил дипломат. Он перечислил требования к РФ, высказанные в многочисленных резолюциях ПАСЕ, и подчеркнул, что ни одно из них Россия не выполнила.

"Более пяти лет Запад пытается вести диалог с Россией, помогая Украине сдерживать эту агрессию. Какой результат этого "диалога"? Ответ таков: оккупирован Крым, более двенадцати тысяч украинских смертей на Донбассе... По сей день московский режим продолжает убивать украинцев", - отметил Перелыгин.

"Европейские политики, в том числе итальянцы, должны осознать опасность для современной Европы, которую несет их поддержка российского подхода, что заключается в изменении имеющихся международно признанных границ и бросает вызов международному порядку, а также должны вспомнить об очень тяжелых последствиях такой политики, которые уже были в европейской истории", - резюмировал дипломат.