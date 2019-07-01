Зеленский предлагает Гройсману наказать Климкина из-за ноты МИД РФ по морякам

Руководитель Офиса президента подчеркивает, что предложенная в ноте МИД России процедура возвращения моряков неприемлема для Украины, однако на переговорах стороны могут найти компромисс.

Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Богдана, такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал главу государства о ноте МИД России от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и об ответной ноте с украинской стороны.

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"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за положение дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме Зеленского.

Как заметил Богдан, согласно 102-й и 106-й статям Конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о Министерстве иностранных дел, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты МИД о 24 моряках.

Богдан подчеркнул, что процедура возвращения моряков, которую предлагала РФ, неприемлема для Украины, однако в процессе переговоров стороны могут найти компромисс - без ущерба для интересов нашего государства.

"Крым - это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая неприемлема для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", - подчеркнул руководитель ОПУ.

Он сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и других кадровых вопросах.

"Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент относительно смены кадров и назначения тех, которым доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия , которые прямо противоречат действующему законодательству", - заявил Богдан.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым обязал Россию освободить захваченных в плен в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины освободить захваченные военные суда и моряков.

26 июня в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Россия обостряет спор с Украиной из-за отказа выполнить приказ Трибунала ООН.

27 июня Зеленский на брифинге обвинил МИД и Климкина в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков. Он заявил, что не видел ноту МИД РФ, в которой говорится о военнопленных моряках, а также его проинформировали об ответной ноте МИД Украины. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. По словам президента, нота МИД Украины может поставить под угрозу возвращение моряков.

В тот же день Климкин обнародовал копии дипломатических нот РФ и Украины о военнопленных украинцах. Он назвал ноту МИД РФ "ловушкой" и "российским дипломатическим разводом", поскольку Россия требует от Украины признать, что моряки могли совершить преступление; Россия склоняет Украину к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству и приглашает "прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и опосредствованноЗеленский в письме Гройсману предлагает рассмотреть вопрос о привлечении Климкина к дисциплинарной ответственности - Богдан

Руководитель Офиса президента подчеркивает, что предложенная в ноте МИД России процедура возвращения моряков неприемлема для Украины, однако на переговорах стороны могут найти компромисс.

Киев. 1 июля. УНИАН. Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Богдана, такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал главу государства о ноте МИД России от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и об ответной ноте с украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за положение дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме Зеленского.

Как заметил Богдан, согласно 102-й и 106-й статям Конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о Министерстве иностранных дел, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты МИД о 24 моряках.

Богдан подчеркнул, что процедура возвращения моряков, которую предлагала РФ, нериемлема для Украины, однако в процессе переговоров стороны могут найти компромисс - без ущерба для интересов нашего государства.

"Крым - это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая неприемлема для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", - подчеркнул руководитель ОПУ.

Он сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и других кадровых вопросах.

"Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент относително смены кадров и назначения тех, которым доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия , которые прямо противоречат действующему законодательству", - заявил Богдан.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым обязал Россию освободить захваченных в плен в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины освободить захваченные военные суда и моряков.

26 июня в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Россия обостряет спор с Украиной из-за отказа выполнить приказ Трибунала ООН.

27 июня Зеленский на брифинге обвинил МИД и Климкина в действиях, которые могут сорвать процесс освобождения украинских моряков. Он заявил, что не видел ноту МИД РФ, в которой говорится о военнопленных моряках, а также его проинформировали об ответной ноте МИД Украины. Президент был возмущен тем, что Климкин ответил на ноту МИД РФ, не посоветовавшись с ним. По словам президента, нота МИД Украины может поставить под угрозу возвращение моряков.

В тот же день Климкин обнародовал копии дипломатических нот РФ и Украины о военнопленных украинцах. Он назвал ноту МИД РФ "ловушкой" и "российским дипломатическим разводом", поскольку Россия требует от Украины признать, что моряки могли совершить преступление; Россия склоняет Украину к признанию правомерности судебного процесса над ними по российскому законодательству и приглашает "прогнуться перед уголовно-процессуальным кодексом РФ, а заодно и опосредствованно признать оккупацию Крыма".