Вакарчук не смог ответить Тимошенко, сколько украинцы платят за газ (видео)
На теледебатах в студии канала "Украина" 28 июня Юлия Тимошенко спросила Святослава Вакарчука, какова цена за кубометр газа для населения.
Лидер "Голоса" так и не смог ответить на этот совсем не каверзный вопрос главы "Батькивщины".
Во время обсуждения коммунальных тарифов Тимошенко поинтересовалась у оппонента, в курсе ли он того, сколько обычные люди платят за газ.
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"Нужно просто по справедливой цене отдавать газ, а не по цене в три раза выше. Вот вы знаете, какая цена сейчас стоит в платежках за кубический метр газа? Вы знаете, сколько он стоит?", - спросила Тимошенко.
"Знаю", - ответил Вакарчук.
Однако не смог назвать конкретную цифру. Музыкант растерялся, так что ведущему дебатов пришлось подсказать: "Восемь пятьдесят".
Вакарчук задумался, а подсказку из студии не расслышал, сказав "250" вместо "8500".