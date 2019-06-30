Вакарчук не смог ответить Тимошенко, сколько украинцы платят за газ (видео)

На дебатах с Тимошенко Вакарчук не смог ответить, сколько стоит газ для населения.

На теледебатах в студии канала "Украина" 28 июня Юлия Тимошенко спросила Святослава Вакарчука, какова цена за кубометр газа для населения.

Лидер "Голоса" так и не смог ответить на этот совсем не каверзный вопрос главы "Батькивщины".

Во время обсуждения коммунальных тарифов Тимошенко поинтересовалась у оппонента, в курсе ли он того, сколько обычные люди платят за газ.

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"Нужно просто по справедливой цене отдавать газ, а не по цене в три раза выше. Вот вы знаете, какая цена сейчас стоит в платежках за кубический метр газа? Вы знаете, сколько он стоит?", - спросила Тимошенко.

"Знаю", - ответил Вакарчук.

Однако не смог назвать конкретную цифру. Музыкант растерялся, так что ведущему дебатов пришлось подсказать: "Восемь пятьдесят".

Вакарчук задумался, а подсказку из студии не расслышал, сказав "250" вместо "8500".