Следственный комитет РФ возбудил дело против ВСУ за обстрелы, о которых никто не сообщал

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на официального представителя комитета Владимира Маркина.

«По версии следствия, 19 марта и 22 марта 2015 года неустановленные лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, действуя по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, организовали применения подконтрольными им воинскими подразделениями тяжелых видов наступательного вооружения неизбирательного действия во время артиллерийских обстрелов территорий самопровозглашенной «Донецкой народной республики», - заявил Маркин.

По его словам, 19 марта около 17.00 в результате артиллерийского обстрела от прямого попадания снаряда на участок, расположенный рядом с домом на улице Пролетарской в поселке Грозном города Углегорска Донецкой области, двое 14-летних подростков, которые находились там, получили ранения различной степени тяжести, от которых один из мальчиков скончался на месте, а второй с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в городскую больницу.

Читайте такжеВ РФ возбудили уголовное дело по факту якобы обстрела КПП в Ростовской области со стороны УкраиныКроме того, 22 марта около 17.00 артиллерийский снаряд попал между улицами Гаршина и Федосеева поселка Казачий города Енакиево Донецкой области, в результате чего 15-летний подросток получил минно-взрывную травму, от которой того же дня скончался в городской больнице.

Маркин заявил, что украинские военнослужащие действовали в нарушение Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений, в соответствии с которыми принято решение об отводе всех видов тяжелого вооружения с целью создания зоны безопасности и немедленного и всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 15 февраля 2015 года, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 1949) и Дополнительного протокола II к ним, конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться такими, которые совершают чрезмерных повреждений или имеют неизбирательное действие (Нью-Йорк, 1980), Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 1989).

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, в, е, ж, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч.1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

При этом за период с 19 по 25 марта материалов о так называемых "обстрелы" 19 и 22 марта нет ни на одном из основных просепаратистских онлайн-ресурсов (rusvesna.su, novorossia.su, dan-news.info, ria.ru). Только 21 марта эти ресурсы сообщали со ссылкой на одного из главарей боевиков ДНР Эдуарда Басурина, что в Углегорске 20 марта подорвались на растяжке двое людей, не уточняя данные о пострадавших.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецке и Луганске «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Через эти действия США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.