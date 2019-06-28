Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые защищают Украину
Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно документу, украинские паспорта получат 14 иностранцев.
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В частности, в гражданство Украины приняты: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.
Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства нашего государства лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.
Зеленский заверил, что отныне со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.