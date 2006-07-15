Ющенко: новые парламентские выборы слишком дорогое удовольствие

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что новые парламентские выборы это слишком дорогое удовольствие.

Об этом Президент сказал сегодня в своем традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам, которое было посвящено парламентскому кризису.

“Я стою на позиции, что внеочередные парламентские выборы – это слишком дорогое удовольствие для страны. Новая избирательная кампания усилит общественную апатию, затормозит продвижение к Всемирной торговой организации, приостановит принятие бюджета на следующий год”, - в частности сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, право Президента на роспуск парламента – это его последний аргумент, который он обязательно использует в случае, если парламент, лидеры политических сил, каждый депутат не осознают своей ответственности перед Украиной.

“Но как глава государства, который осознает цену такого шага, я надеюсь, что у политиков хватит мудрости найти компромисс до 25 июля – дня, когда в соответствии с Конституцией, Президент получит право роспуска недееспособного парламента, который не смог сформировать новое правительство”, - добавил глава государства.

Отметив, что он осознает, что сегодня есть политические силы, которые настроены на радикальное развитие событий, потому что “они заинтересованы в конфронтации ради одного – абсолютной власти”, В.ЮЩЕНКО подчеркнул: «Но нужно осознать, что любой силовой вариант только усиливает расколы и противоречия в обществе. Разрубить гордиев узел в политике – это не всегда решить проблему”.

В этом контексте В.ЮЩЕНКО отметил, что не допустит “анархии и хаоса”.

“Я не позволю действий, от которых извлекут выгоду силы, которые работают против Украины. Я не позволю, чтобы страна была искусственно разорвана пополам политиканами”, - заявил он.