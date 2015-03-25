Венецианская комиссия: у Украины нет альтернативы проведению реформы Конституции в этом году

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил на Конгрессе местных и региональных властей в Страсбурге.

”Я обеспокоен тем, что конституционная реформа выглядит очень медленной, в частности, в связи с насущной необходимостью решить конституционные аспекты децентрализации”, - сказал он.

Букиккио напомнил, что президент Украины создал Конституционную комиссию по подготовке поправок в Конституцию, которые должны быть представлены в Верховной Раде. ”Венецианская комиссия будет представлена в этой комиссии в качестве наблюдателя. Но эта Комиссия еще не начала свою работу”, - констатировал он.

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Президент ВК отметил, что это вызывает беспокойство, поскольку Конституция Украины не может быть быстро изменена.

”После того, как Конституционная комиссия завершит свою работу, предложенные поправки должны быть обсуждены в Верховной Раде и направлены в Конституционный Суд для рассмотрения. После решения суда любые поправки должны быть приняты на двух разных сессиях Верховной Рады. Это означает, что поправки могут вступить в силу уже в этом году, только если текст поправок будет одобрен в первом чтении еще до летних каникул”, - пояснил Букиккио.

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Он особо подчеркнул важность того, чтобы конституционные поправки, особенно в отношении децентрализации, вступили в силу в этом году. ”Одна из причин заключается в том, что в октябре состоятся местные выборы. Во время голосования избиратели должны знать, какие органы они выбирают и каковы полномочия этих органов”, - аргументировал президент ВК.

Кроме того, по мнению Букиккио, внесение изменений в Конституцию в этом отношении также направит политический сигнал, что Украина ”готова децентрализовываться”. ”Это повысит доверие к реформам и направит четкий сигнал, что украинская власть выполняет свои обещания, данные украинскому народу в прошлом году”, - отметил он.

Также президент ВК отметил, что и в Минских договоренностях Украина взяла на себя четкие обязательства осуществить в этом году конституционную реформу, которая вводит децентрализации, включая указание на специфику отдельных районов Донецкой и Луганской областей. ”Поэтому Украина не имеет выбора, кроме как проводить реформы в этом году”, - подытожил Букиккио.