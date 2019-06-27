Зеленский упрекнул Раду за отказ назначить нового главу МИД

Президент Владимир Зеленский обвиняет народных депутатов в том, что они проваливают важные решения и кадровые вопросы.

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен бездеятельностью Верховной Рады в вопросе назначения нового министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции.

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По словам президента, ему «очень не нравится» бездействие Верховной Рады.

«Я не буду перечислять весь список проваленных ими наших решений и назначений», - добавил Зеленский.

Он напомнил, что депутаты не дали согласие на увольнение Павла Климкина с должности министра иностранных дел, хотя сам Климкин подавал заявление об отставке.

"Я приведу один последний скандальный пример: они не увольняют министра иностранных дел господина Климкина. При этом господин Климкин публично заявил, что уходит и хочет уйти в отставку", - добавил президент.

Он отметил, что депутаты не хотят назначить нового главу МИД.

"Его снова не увольняют после того, даже когда нам сказала Верховная Рада - пожалуйста, дайте свою кандидатуру вместо Климкина, уважаемого человека, потому что это международные отношения, и тогда мы его уволим. Мы даем Вадима Пристайко - они снова проваливают это решение", - заявил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая Зеленский внес в ВР представление об увольнении министра иностранных дел Климкина.

6 июня Верховная Рада не поддержала отставку и увольнение Климкина.

11 июня Зеленский повторно внес в парламент представление об увольнении Климкина с поста главы МИД, а также подписал представление о назначении на эту должность заместителя главы Администрации президента Вадима Пристайко.

Однако депутаты даже не рассматривали эти представления, поскольку рассматривают более 4 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса. Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что, согласно законодательству, парламент не имеет права прерывать рассмотрение проекта закона и не имеет права останавливать рассмотрение поправок».