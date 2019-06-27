Зеленский назначил Миколенко заместителем командующего Нацгвардией

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Миколенко заместителем командующего Национальной гвардией Украины. Читайте такжеЗеленский обратился к Генштабу с требованием повысить интенсивность оборонной реформы Текст соответствующего указа №458/2019 от 26 июня обнародован на сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, 13 июня Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардией. Также Зеленский освободил Олега Кулика от должности заместителя командующего НГУ и назначил первым заместителем Владимира Кондратюка и заместителями - Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.

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