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Зеленский назначил Миколенко заместителем командующего Нацгвардией

12:58, 27 июня 2019
Политика
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Нацгвардия Украины получила нового заместителя командующего / фото УНИАН

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Текст соответствующего указа №458/2019 от 26 июня обнародован на сайте главы государства.

Николая Миколенко назначен заместителем командующего Нацгвардии / фото ngu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 13 июня Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардией.

Также Зеленский освободил Олега Кулика от должности заместителя командующего НГУ и назначил первым заместителем Владимира Кондратюка и заместителями - Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.

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Теги: #Нацгвардия#Владимир Зеленский