Зеленский назначил Миколенко заместителем командующего Нацгвардией
12:58, 27 июня 2019Политика
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Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.
Нацгвардия Украины получила нового заместителя командующего / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Миколенко заместителем командующего Национальной гвардией Украины.
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Текст соответствующего указа №458/2019 от 26 июня обнародован на сайте главы государства.
Николая Миколенко назначен заместителем командующего Нацгвардии / фото ngu.gov.ua
Как сообщал УНИАН, 13 июня Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардией.
Также Зеленский освободил Олега Кулика от должности заместителя командующего НГУ и назначил первым заместителем Владимира Кондратюка и заместителями - Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.
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