"Не*рен идти в политику": Гриценко нагрубил Вакарчуку в прямом эфире (видео)

Анатолий Гриценко и Святослав Вакарчук вступили в словесную перепалку.

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко в эфире передачи «Свобода слова» сказал главе партии «Голос» Святославу Вакарчуку, что людям, не умеющим оперировать фактами и цифрами, нечего делать в политике.

Читайте такжеВакарчук пообещал обнародовать свою декларацию о доходах до выборов

Об этом сообщает издание «Факты».

Так, Святослав Вакарчук посетовал на то, что часто представители различных политсил «поливают друг друга г**ном» в эфире и назвал это «старой политикой, добавив, что его партия собирается эту традицию изменить.

В ответ Анатолий Гриценко призвал Вакарчука и компанию «не становиться коммунистами». «Никакого г**на нет, идет оперирование фактами», – сказал Гриценко и добавил: «Если вы не готовы оперировать конкретными цифрами и фактами, извините, не*рен идти в политику».