Освобождение украинских моряков: Климкин пригрозил России "новой волной давления"

Теперь, подчеркнул Климкин, всем станет понятно, что Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву.

Украина усилит давление на Россию, если последняя не выполнит предварительное решение Международного трибунала по морскому праву и не вернет захваченных украинских моряков и корабли.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу".

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"У нас есть 25 июня. После этого мы начнем на международных площадках новую волну давления. Оно будет краткосрочным, поскольку нам нужно добиться результата, но будет и среднесрочное давление, поскольку результатом этого может быть ограничение российской морской активности, военной активности", - сказал Климкин.

Глава МИД напомнил, что суд пока принял предварительное решение, и далее будут слушания по существу. Сейчас, подчеркнул Климкин, всем станет понятно, что Россия нарушает именно Конвенцию ООН по морскому праву.

"Нарушение конвенции - не простое дело для цивилизованного сообщества. И это не все равно не только для западного мира - это не все равно для всех. Если мы начнем нарушать морскую конвенцию, мировая торговля сколлапсирует. Мы планируем много вещей. О некоторых я говорю, о некоторых сознательно не говорю, пусть они останутся не для камер", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, 25 мая суд ООН огласил решение о применении временных мер в деле по иску Украины против РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и судна, захваченные в ноябре 2018 года. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать трибунал о выполнении приказа по освобождению украинских моряков и судов.