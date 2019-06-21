Стало известно, где похоронят Тимчука

Завтра в киевском Доме офицеров пройдет церемония прощания с погибшим.

В Бердичеве Житомирской области завтра, 22 июня, состоятся похороны народного депутата от «Народного фронта», координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, который погиб в Киеве 19 июня.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Бердичевском городском совете.

«В субботу, 22 июня, в городе Бердичев, на родине, похоронят народного депутата и военного журналиста Дмитрия Тымчука», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Тымчука нашли в собственной квартире в Киеве с огнестрельным ранением в голову. По факту его гибели открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

22 июня, в 10.00, в киевском Доме офицеров состоится церемония прощания с Тымчуком.